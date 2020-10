Dzięki temu narzędziu można oszczędzić czas i zwiększyć efekty pracy

Wdrożona w przedsiębiorstwie aplikacja dla przedstawicieli handlowych może mieć znaczący wpływ na ilość pozyskiwanych klientów, a także efektywność tych pracowników. Dzięki specjalnemu systemowi CRM handlowcy mogą planować wszelkiego rodzaju wydarzenia w ciągu dnia, sporządzać notatki, czy ustawiać sobie przypomnienia o ważnych spotkaniach. To także miejsce, gdzie gromadzone są niezbędne informacje handlowe, które mogą okazać się niezwykle pomocne w przypadku spotkań z klientem.

Aplikacja dla przedstawicieli handlowych, czyli jak ułatwić codzienne obowiązki

Omawiana aplikacja dla przedstawicieli handlowych umożliwia także tworzenie przez nich aplikacji, które dostosowane będą do ich potrzeb i nie będą zajmowały w systemie dużo miejsca. Warto także podkreślić, że narzędzie to może zajmować się wysyłaniem cyklicznych faktur, a także prowadzeniem raportów dotyczących obsługi danego klienta. Aplikacja dla przedstawicieli handlowych to rozwiązanie, które wciela w życie firma Archman zainteresowanym klientom. Platforma ta posiada możliwość użytkowania jej poprzez urządzenia mobilne, a także integracji z pozostałymi systemami zastosowanymi w firmie.